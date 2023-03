Für Anrike und Peter war es in dieser Woche wie Weihnachten: Sie wurden wie andere Gäste der Osnabrücker Tafel ins Osnabrücker Restaurant Lotta eingeladen. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Wie Weihnachten Restaurant Lotta am Westerberg lädt Gäste der Osnabrücker Tafel ein Von Thomas Wübker | 02.03.2023, 14:44 Uhr

Ein Abend in einem Restaurant, in schöner Atmosphäre lecker essen und sich bedienen lassen – was sich viele Menschen ab und zu gönnen, ist für andere nicht einmal ausnahmsweise möglich. In dieser Woche ist es für 40 Gäste der Osnabrücker Tafel dennoch Realität geworden: Das Restaurant Lotta am Westerberg hatte sie eingeladen.