Restaurant Glückspilz eröffnet am 18. August in Osnabrück

Dreieinhalb Monate hat der Umbau der Räumlichkeiten gedauert. Da, wo bis zum Frühling die Pizzeria Mundfein ansässig war, ist ab dem 18. August der Glückspilz Hausherr. Vor Ort finden 80 bis 100 Gäste auf zwei Etagen und einer Dachterrasse Platz. Die Speisen können aber auch abgeholt werden. In ein paar Wochen soll es einen Lieferservice geben, sagt Umer Butt, der das Restaurant mit seiner Frau Steffi betreibt.

Gewinnspiel zur Eröffnung

Ab 17 Uhr können die Gäste am Freitag Burger und Bowls im Glückspilz bestellen. Davon gibt es bereits drei Filialen. Nur in Osnabrück wird es aber Smashed Burger geben.

In einem ungewöhnlichen Ambiente können die Gäste von Steffi Butt in ihrem Restaurant Glückspilz in Osnabrück speisen. Foto: Thomas Wübker

Geben wird es auch jede Menge Überraschungen. Die ersten 100 Besucher erhalten Goodie-Bags, in denen Airpods, Gutscheine für den Glückspilz oder Süßigkeiten stecken können. Die ersten 1000 Kunden erhalten Lose. Zu gewinnen gibt es Playstations, Nintendo Switches und mehr. Man wolle bewusst nicht mit niedrigen Preisen an den Start gehen, sagt Umer Butt. „Wir wollen geliebt werden für das, was wir sind und nicht wegen der günstigen Preise.“ Deswegen gebe es Gewinne, sagt er.

Mitbestimmung per TikTok und Instagram

Dass die vierte Filiale von Glückspilz in Osnabrück eröffnet wird, sei den Usern von Instagram oder TikTok zu verdanken, sagt Steffi Butt. Sie ist das Gesicht des Restaurants und postet Videos in den sozialen Medien. Allein auf TikTok hat sie über 200.000 Follower. Die User können übrigens auch mitbestimmen, was auf der Speisekarte steht.