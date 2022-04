V on Michael Hehmann

Dieses lückenlose Notfall-System kostet natürlich Geld. Ein RTW-Einsatz schlägt bei Fahrten bis 20 Kilometer pauschal mit 263 Euro zu Buche, das Ausrücken des Notarztes mit 375 Euro. Doch viel wichtiger ist: 58 Menschen konnten die Retter in diesen 24 Stunden helfen.

In diesem Zeitraum standen rund um die Uhr die Bestzungen von fünf Rettungswagen und des Multi-Rettungswagens der Berufsfeuerwehr zur sogenannten Spitzenabdeckung bereit. In dieser Zeit wurden insgesamt 58 Einsätze gefahren, allein der RTW 1 hatte 13 Einsätze. Die beiden Notarztwagen wurden im gleichen Zeitraum zu 14 Einsätzen gerufen.

Der Abend und die Nacht bis 4 Uhr waren dann spannender. Neudeutsch könnte man das als „Einsatzhopping“ bezeichnen. Es waren keine spektakulären Einsätze, keine, die unter normalen Umständen eine Meldung in der Zeitung wert gewesen wären. Trotzdem: Neun Einsätze in nicht einmal acht Stunden zehren an den Kräften. Dreimal war Alkohol der Auslöser. In zwei Fällen hätte es auch wohl ein Taxi getan. In der Notfallaufnahme einer Klinik werden wir Zeuge, wie ein 18-jähriger Patient sich mit den Rettern anlegt. Kein schöner Anblick. Essen und Trinken war da Nebensache, zur Ruhe kam die RTW-Besatzung erst nach 4 Uhr. Also nur zwei Stunden Ruhe in 24 Stunden.

Der Freitag begann relativ entspannt. Vier Einsätze in elf Stunden. Wohl wegen der Ferienzeit war auf den Straßen weniger los als üblich, und es gab keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Viele Autofahrer reagierten richtig und machten schnell Platz, wenn sich unser Rettungswagen mit Blaulicht näherte. Es gab nur wenige Ausnahmen, zum Beispiel einen kleinen Auffahrunfall auf dem Hasetorwall, als ein Pkw-Fahrer nicht rechtzeitig bemerkt hatte, dass die beiden Fahrer vor ihm wegen unserer Einsatzfahrt gehalten hatten und diese ineinanderschob. Blechschäden. Wir konnten die Einsatzfahrt fortsetzen.

0 9.14 Uhr: Der erste Einsatz, eine Notverlegung. Im Klinikum Osnabrück wartet ein Patient auf einen schnellen Transport in die Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde. Wir fahren mit Blaulicht und Martinshorn zur Zentralen Notaufnahme des Klinikums. Wir übernehmen den Patienten, und mit dem Notarzt geht es über die A30 und A33 in den Südkreis. Eine Dreiviertelstunde später übergeben wir den Patienten.

0 8.30 Uhr: Auf dem Hof der Feuerwache steht das Frühstücksmobil. Zum Frühstück trifft sich die Wachschicht in der Kantine.

12 bis 14Uhr: Mittagspause. Es bleibt ruhig. Ich nutze die Zeit, um mit Feuerwehrleuten über ihre Erfahrungen und Erlebnisse im Rettungseinsatz zu reden. Sie berichten fast alle von einem Trend: Immer mehr Menschen benutzten den Rettungswagen als Taxi. Besonders an Wochenenden werden die Retter zur Versorgung Betrunkener gerufen, die auch mit einem Taxi gut bedient gewesen wären. Aber das zahlt ja nicht die Krankenkasse. Manche Lappalie wird als Notfall gemeldet. So sind vor wenigen Wochen Notarzt und RTW zu einem Osnabrücker Schmuckgeschäft gerufen worden. Dort stellte sich heraus, dass ein Kunde den anprobierten Ring nicht mehr vom Finger bekam. Und immer wieder kommen die Themen Rettungsgasse und verstopfte Straßen auf. Ein Gong beendet die Mittagspause, und der Wachschichtführer verteilt die anstehenden Arbeiten an die Feuerwehrmänner.

14.02 Uhr: Zum zweiten Mal piept der Funkmeldeempfänger. Mit „Einsatzmitteln“, das heißt mit Blaulicht und Martinshorn, geht es zum Heger Friedhof. Am Eingang werden wir erwartet und eingewiesen. Ein Patient liegt am Boden. Ersthelfer haben ihn mit einer Rettungsdecke zugedeckt, damit er nicht auskühlt. Der ältere Herr ist ansprechbar und kann, auf Veerkamp und Holtmeyer gestützt, selbst zum RTW gehen. Auf der Trage wird er von den beiden untersucht. Nichts deutet auf eine schwerwiegende Krankheit hin. Deshalb wird der Patient ohne Blaulicht ins Klinikum Osnabrück gebracht.

16.38 Uhr: Diakonie Wohnstift, ältere Patientin aus Stuhl gestürzt, klagt über Schmerzen im Oberschenkel. Wird deshalb schonend in die Notaufnahme des Klinikums gebracht.

17.28 Uhr: Es geht in die Dodesheide, akute Atemnot mit Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und „Einsatzmitteln“. Auf der Anfahrt fahren wir mit Blaulicht von der Stüvestraße auf den Wall. Ein Autofahrer gewährt uns Vorfahrt, der zweite hält auch, ein dritter bemerkt das zu spät und schiebt die beiden Autos ineinander. Nur Blechschäden, wir können die Einsatzfahrt fortsetzen. Eine ältere Dame wird von der Notärztin und den drei Sanitätern versorgt und dann in einem Tragetuch durch das enge Treppenhaus getragen. Die Trage steht vor der Tür. Im Rettungswagen wird die Patientin transportfähig gemacht. Die Notärztin ordnet „Einsatzmittel“ an. Es geht wieder mit hohem Tempo zum Finkenhügel. Dort herrscht Großandrang. Die RTW-Garage bietet Platz für drei Rettungswagen, ist aber belegt. Wir müssen draußen parken und die Patientin auf der rollenden Trage in die Notaufnahme bringen.

18.48 Uhr: Jens Rademacher und Thomas Sellmeyer übernehmen den RTW 1. Die Tagesbesatzung wechselt auf den Multifunktions-RTW, der zum Beispiel bei Lösch- oder Rüstzugeinsätzen mit rausfährt. Vor der Übergabe haben Markus und Frank das Material und die Medikamente wieder aufgefüllt. Nach der Übergabe geht es zum Länderspiel gegen Kasachstan in den Fernsehraum. Schnell fallen die ersten beiden deutschen Treffer, dann ruft der nächste Alarm.

19.34 Uhr: Die Sanitäter auf dem Jahrmarkt haben uns angefordert. Eine 16-Jährige mit Alkoholvergiftung. Sie hatte hochprozentigen Alkohol getrunken, war mehrfach gestürzt und musste mehrfach erbrechen. Freundinnen hatten sie zur Sanitätswache auf dem Jahrmarkt gebracht. Die junge Patientin wird im RTW untersucht und in stabiler Seitenlage in die Christliche Kinderklinik Osnabrück gebracht.

20.15 Uhr: Auf dem Weg zur Wache holen wir uns eine Pizza. Als wir auf dem Hasetorwall den Blinker setzen, um in die Stüvestraßeeinzubiegen, kommt der nächste Alarm.

20.34 Uhr: Es geht nach Schinkel-Ost. Rettungsdienstliche Hilfeleistung. Eine ältere Dame hatte Besuch von einer Pflegedienstmitarbeiterin und war aus dem Bett gefallen. Dabei hatte sie sich eine dicke Beule am Hinterkopf zugezogen. Vorsorglich bringen wir die Patientin ins Franziskushospital am Harderberg. Nach der Untersuchung durch einen Arzt kann die Dame sofort wieder entlassen werden. Wir übernehmen den Rücktransport. Dieser Einsatz beschert uns ein optisches Highlight: Als wir den Harderberg hinunterfahren, haben wir einen tollen Blick über die erleuchtete Stadt mit dem Jahrmarktfeuerwerk.

22.12 Uhr: Die humorvolle Seniorin liegt wieder im eigenen Bett.

22.14 Uhr: Es geht wieder in Richtung Feuerwache. Die Pizza ist zwei Stunden alt. Als wir um 22:21 kurz vor dem Hasetorbahnhof sind, erreicht uns der nächste Hilferuf: Hilflose Person auf dem Bahnhofsvorplatz, die vom Bahnsicherheitsdienst aufgefunden wurde. Der Patient ist stark alkoholisiert. Nach der Untersuchung bringen wir den Patienten in das Ameos Krankenhaus an der Knollstraße. Da ist er auch schon mehrfach gewesen. Unterm Strich eigentlich eher ein Fall für ein Taxi. Halbwegs laufen konnte er noch.

22.50 Uhr: Wir starten den dritten Versuch, die Wache anzufahren. Langsam wächst der Hunger, und die Pizza ist schon kalt. Drei Minuten nach der Abfahrt, noch auf der Knollstraße, spricht uns wieder die Leitstelle an: „1-83-1 mit Standort?“ Mit dem NEF und mit „Einsatzmitteln“ geht es nach Hellern. „Akute Atemnot“ wird von der Leitstelle aus dem Kreishaus gemeldet. Es geht in den fünften Stock eines Hochhauses. Die betagte Patientin atmet schwer. Rademacher und Sellmeyer beginnen mit den ersten Maßnahmen. Kurze Zeit später kommen Notarzt Alexander Karacenka und NEF-Fahrer Dirk Thüner hinzu. Es dauert einige Zeit, bis alles Notwendige getan und die Patientin transportfähig ist. Mit Tragetuch und auf einem Schreibtischstuhl wird die Patientin im engen Fahrstuhl nach unten und in den RTW gebracht. Und ab mit Blaulicht ins Klinikum...

00.40 Uhr: Wir reinigen den RTW am Klinikum und sind wieder startklar zur Heimfahrt in die Wache, da kommt uns die Leitstelle zuvor. Sie schickt uns nach Sutthausen. Einsatzstichwort lautet: „Person hinter Tür“. Eine ältere Dame war im Bad gestürzt. Sie schaffte es aber noch, zum Telefon zu krabbeln und die 112 anzurufen. Sie konnte aber die Etagentür nicht mehr selbst öffnen. Außer der RTW-Besatzung werden zwei Feuerwehrleute mit dem Kleinalarmfahrzeug und die Polizei zusätzlich alarmiert. Zunächst dauert es etwas, bis eine Nachbarin die Haustür öffnet. Dann stehen die Helfer vor der verschlossenen Wohnungstür. Sie können mit der Dame sprechen, beruhigen sie. Die Tür wird mit Spezialwerkzeug geöffnet. Rademacher und Sellmeyer können die Patientin nach ambulanter Behandlung in die Obhut der hilfsbereiten Nachbarin übergeben.

01.02 Uhr: Die Pizza ist inzwischen so kalt, dass wir uns für zwei warme Burger entscheiden. Es tut gut, etwas Warmes im Magen zu haben. Wir kauen gerade den letzten Bissen des ersten Burgers, als eine Standortanfrage der Leitstelle kommt. Wir bekommen den Zuschlag für den Einsatz und fahren erneut zum Bahnhofsvorplatz. Wieder hilflose Person. Der Türsteher einer Diskothek hat den Mann auf der Straße liegend gefunden und den Rettungswagen angefordert. Seinem Helfer hatte der Patient auch noch gesagt, dass er Drogen zu sich genommen habe. Nach den Untersuchungen will der Patient, dass die RTW-Besatzung ihn heimfährt, nach Bissendorf. War das etwa der ungeeignete Versuch, das Taxi zu sparen? Wir bringen den Patienten ins Marienhospital. Als wir dort ankommen, laden Kollegen vom Malteser-Hilfsdienst gerade einen renitenten 17-Jährigen aus, der die Sanitäter sogar mit Füßen malträtiert und völlig uneinsichtig ist.

01.30 Uhr: Patient abgeliefert. Zweiten Burger gegessen, leider nur noch lauwarm.

01.45 Uhr: Erneuter Versuch, die Wache anzufahren. Kaum auf dem Wall, eine erneute Standortabfrage der Leitstelle. Nächstes Ziel: Weststadt. Fieberhafter Infekt. Der Patient ist nach Bluttransfusionen knapp zwei Tage zuvor aus dem Klinikum entlassen worden. Er muss mit einem Patiententragestuhl zum RTW getragen werden. Um 2:05 Patienten aufgenommen, Abfahrt zum Klinikum.

02.21 Uhr: Das Rolltor am Klinikum ist noch nicht oben, als uns die Leitstelle um Rückruf bittet. In einer Osnabrücker Klinik war in der Nacht die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Fehlalarm. Nun ist ein Techniker dort und braucht den Schlüssel für das Bedienfeld. Wir sind das einzige Fahrzeug, das noch unterwegs ist. Wir lassen die Kollegen schlafen, holen den Schlüssel auf der Wache ab, stellen fest, dass kalte Pizza nicht wirklich schmeckt, und bringen den Schlüssel zur Klinik.

02.49 Uhr: Wir haben den RTW in der Garage geparkt. Das Tor ist zu. Kaffee wäre jetzt ganz nett, aber zunächst muss der RTW wieder bestückt werden.

03.01 Uhr: Weil wir ja eh noch wach sind, übernehmen wir einen Krankentransport vom Klinikum nach Hasbergen. Um 3:43 liefern wir den Patienten in einer Seniorenwohneinrichtung ab und fahren zurück zur Wache.

04.15 Uhr: Medikamente und Material sind für den nächsten Einsatz aufgefüllt. Gestärkt mit „Hawaii“ und zweimal „Tonno“, legen Jens und Thomas sich aufs Ohr. Ich kann noch nicht schlafen und entscheide mich dafür, die Eindrücke der Nacht in meinen Laptopzu tippen, solange sie noch so frisch sind. In der Kantine bekomme ich bald Gesellschaft. Gegen 6 Uhr kommt der Wachabteilungsleiter und kocht Kaffee. Der tut gut!

07.30 Uhr: Auschecken. Wieder in zivil, gebe ich Schlüssel, Meldeempfänger, Bettzeug und Einsatzkleidung ab. Der Abschied istherzlich, und ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben 24 Stunden lang Menschen geholfen, auch wenn es nicht die spektakulären Einsätze waren.