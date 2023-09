NOZ-Immobilienatlas 2023 für Osnabrück Rekordpreise am Westerberg: So teuer sind Wohnungen in den Osnabrücker Stadtteilen Von Jean-Charles Fays | 27.09.2023, 05:30 Uhr Das Baugebiet auf dem früheren Strahlenklinik-Gelände an der Lürmannstraße in Osnabrück ist das teuerste in Osnabrück. Teilweise wurden die noch nicht einmal gebauten Luxuswohnungen dort bereits im vergangenen Jahr verkauft. Diese lassen den mittleren Kaufpreis am Westerberg stark steigen. Archivfoto: Geodaten Stadt Osnabrück up-down up-down

Steigenden Bauzinsen zum Trotz sind die Preise für Wohnungen am Westerberg, in Eversburg und in Lüstringen im vergangenen Jahr in die Höhe geschossen. Der NOZ-Immobilienatlas offenbart darüber hinaus deutliche Unterschiede zwischen den Stadtteilen. Wir erklären, warum eine Wohnung am Westerberg im Schnitt doppelt so teuer war wie im Stadtteil Schinkel.