Osnabrück: Jude versteckte Münze 1935 vor den Nazis: 250.000-Euro-Münze kommt bei Osnabrücker Auktionshaus Künker unter den Hammer. 21.03.2022 FOTO: Jörn Martens Teuerste in Deutschland versteigerte Münze Rekordpreis für Goldmünze bei Künker-Auktion in Osnabrück Von Jean-Charles Fays | 22.03.2022, 18:05 Uhr | Update vor 8 Min.

Das Auktionshaus Künker in Osnabrück hat am Dienstag mit einem Zuschlagspreis von 700.000 Euro die teuerste jemals in Deutschland versteigerte Münze veräußert.