Laufen für den guten Zweck im Zoo Osnabrück: Rekord-Spendensumme erzielt

Wie hoch ist die Rekordsumme?

Dank der vielen Sponsoren und Spenden kamen beim diesjährigen Zoo-Charity-Lauf 21.644 Euro zusammen – so hoch war die Spendensumme noch nie. In den Vorjahren kamen immer um die 8000 Euro zusammen, sagte John McGurk, einer der Organisatoren des Laufs, am Dienstag bei der Verkündung des Betrags im Zoo. Dabei hatten in diesem Jahr mit 686 Läufern sogar etwas weniger teilgenommen als im Vorjahr (700). Gefördert werden mit dem Geld die Projekte „Sportler 4 a childrens world“ und „Deutsch lernen im Zoo“.

Mehr Informationen: Mehr über die geförderten Projekte: größer als Größer als Zeichen „Sportler 4 a childrens world“: Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern in jeder Notsituation zu helfen. Die Mitglieder setzen sich für Kinderrechte ein und setzen Zeichen gegen Rassismus. Integration wird hier großgeschrieben. Die Absicht ist, die persönliche Erfahrung von John McGurk (1. Vorsitzender) mit der Vereinsarbeit zu verbinden, dieses Wissensgebiet auszuarbeiten und somit noch mehr Kindern auf der ganzen Welt ehrenamtlich zu helfen. Der Verein arbeitet nun schon über zehn Jahre ehrenamtlich, mit Erfolg. „Deutsch lernen im Zoo“: Das Projekt ermöglicht Grundschülern von ausgewählten Schulen zur Sprachförderung kostenlose Besuche im Zoo Osnabrück. Die Kinder können an Zooführungen mit dem besonderen Fokus auf Sprache teilnehmen, deren Inhalte in Form von Aufsätzen oder Referaten in den Deutschunterricht einfließen. Ziel ist es, den Wortschatz und die Sprachkompetenz der Schüler auf spielerische Weise nachhaltig zu verbessern. Das Projekt wird gefördert von der Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte.

Beim Charity-Lauf laufen die Teilnehmer Runden durch den Zoo. Jeder Läufer hat einen Sponsor, der eine vorher festgelegte Summe pro gelaufenen Kilometer zahlt.

Wer waren die Sponsoren?

Die Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte ist seit dem ersten Lauf Sponsor und steuerte dieses Jahr 5000 Euro bei. Die Gelder sollen zu gleichen Teilen die Projekte „Sportler 4 a childrens world“ und „Deutsch lernen im Zoo“ unterstützen. Heike Siebert von der Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte freute sich über die große Zahl der Läufer und die hohe Spendensumme: „Der Lauf ist eine tolle Sache, entwickelt sich echt zu einer Granate.“ Auch Laura Riedel von der Firma TSO-DATA betonte: „Das ist ein tolles Projekt.“

Die Firma Thomas Philipps konnte 77 Mitarbeiter zur Teilnahme am Lauf begeistern. Das Unternehmen übernahm die Teilnahmegebühr der Mitarbeiter und motivierte mit einer Spende von 25 Euro pro gelaufenen Kilometer. „Schlussendlich haben wir die erlaufene Summe aufgerundet und dem Zoo-Charity Lauf so 10.000 Euro zukommen lassen“, sagt der Geschäftsführer Alexander Philipps.

Mehr Informationen: Weitere Sponsoren: größer als Größer als Zeichen Laufen-OS, HK Medien, TSO-DATA, AOK Niedersachsen, Alfred Mader, Sodexo, Ludwig Fresenius Schulen, Coca Cola, Dentallabor Kock, datatronic beka technologies GmbH, Designer Outlet Ochtrup

Wann findet der 10. Zoo-Charity-Lauf statt?

Der Termin für den nächsten Zoo-Charity-Lauf steht bereits fest. Am Samstag, 15. Juni 2024, findet der Lauf zum zehnte Mal statt. Auf www.laufen-os.de ist der Termin bereits vorgemerkt und die Anmeldung in Kürze möglich. Heike Beitz von „Sportler 4 a childrens world“ ruft für mehr Helfer im kommenden Jahr auf, damit noch mehr Menschen mitmachen können.