Ein Würfelsortiersystem erprobt der Neuntklässler Arthur Lebold (rechts) mit Schulungsroboter „Dobot Magician“. FOTO: Thomas Osterfeld Regionalnetzwerk Korreos vorgestellt Roboter im neuen Technologielabor der Osnabrücker Thomas-Morus-Schule Von Matthias Liedtke | 08.06.2022, 09:30 Uhr

Digitalisierung und neue Technologien sind in aller Munde. Aber noch längst nicht in allen Schulen. Das neue Osnabrücker Regionalnetzwerk zur Integration der Robotik in die schulische und berufliche Bildung (Korreos) schafft Abhilfe.