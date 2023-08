Osnabrücker Start-up So will „Bauer nebenan“ trotz rückläufigem Kochbox-Trend weiter wachsen Von Marlen Busse | 20.08.2023, 10:20 Uhr Martin Janßen (links) und Dmitry Yaskov haben das Start-up „Bauer nebenan“ im Oktober 2022 gemeinsam gegründet. Foto: Martin Janßen up-down up-down

In der Pandemie boomte das Geschäft der Kochboxanbieter. Mittlerweile gehen allerdings selbst beim Marktführer „Hello fresh“ die aktiven Nutzer zurück – und dennoch will das Osnabrücker Start-up „Bauer nebenan“ mit eben jenem Geschäftsmodell weiter wachsen. So läuft es rund zehn Monate nach der Gründung.