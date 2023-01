Nichts ist für Fahrgäste frustrierender als Ewigkeiten zu warten, weil der Bus mal wieder ausgefallen ist. In Wallenhorst kam das zuletzt sehr häufig vor. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Teils fährt der Chef den Bus Fehlende Busfahrer in der Region Osnabrück: „Bei uns fällt der Fachkräftemangel eher auf“ Von Jean-Charles Fays | 22.01.2023, 07:08 Uhr

Auf den Busverkehr in Wallenhorst ist kein Verlass. Seit dem vergangenen Sommer fallen in der Gemeinde reihenweise die Busse aus – mehr als 1000 in nur drei Monaten. Hintergrund ist offenbar ein Fachkräftemangel. Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS), Karl Hülsmann junior, erklärt, warum es zu wenige Busfahrer gibt.