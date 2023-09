Region Osnabrück Mehr Kontrollen vom 16. bis 22. September: Polizei Osnabrück nimmt Raser in den Fokus Von Wibke Niemeyer | 15.09.2023, 15:30 Uhr Vom 16. bis 22. September müssen Verkehrsteilnehmer in der Region Osnabrück mit verstärkten Kontrollen rechnen. Symbolfoto: Iris Kersten up-down up-down

Die Polizeidirektion Osnabrück nimmt vom 16. bis zum 22. September Raser wieder in den Fokus. Sie kündigt verstärkte Geschwindigkeitskontrollen in der Region Osnabrück an.