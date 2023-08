Die Antworten unserer Leser Mobilitätswende in der Region Osnabrück? Das muss sich ändern! Von Jean-Charles Fays | 07.08.2023, 05:56 Uhr | Update vor 52 Min. Mit den Selbstversuchen unserer Redakteure zur Mobilitätswende startete die erste Staffel. In der zweiten Staffel stellten wir die Vorreiter der Verkehrswende aus der Region vor. Nun geben unsere Leserinnen und Leser Hinweise, wie sich die Mobilitätsangebote verändern müssen, damit die Verkehrswende gelingt. Foto: André Havergo up-down up-down

In der zweiten Staffel unserer Mobilitätsserie haben wir nicht nur die Vorreiter der Verkehrswende in der Region Osnabrück vorgestellt, wir haben unsere Leser auch gefragt: „Was hindert Sie noch am Umstieg? Was muss sich ändern, damit die Mobilitätswende gelingt?“ Hier kommen die Antworten.