Zu Beginn der Frühlings wird in der Region Osnabrück noch einmal Schneefall erwartet. (Archivbild) FOTO: Michael Gründel Bis zu fünf Zentimeter möglich Deutscher Wetterdienst kündigt Schnee für die Region Osnabrück an Von Henrike Laing | 31.03.2022, 15:28 Uhr

Nach den ersten sonnigen Frühlingstagen ist es auch in der Region Osnabrück wieder kälter und nasser geworden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert, ist in der Nacht zu Freitag auch in Osnabrück mit Schneefall zu rechnen.