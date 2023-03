„Ihr Leben ist wichtig und ganz viele Menschen wollen sie unterstützen“: Louisa bedankt sich bei all ihren Helfern. Foto: Louisas Familie up-down up-down Enorme Spendensumme für Elfjährige Region Osnabrück steht zusammen, um unheilbar kranke Louisa zu unterstützen Von Meike Baars | 25.03.2023, 07:45 Uhr | Update vor 1 Std.

Dass in Osnabrück ein elfjähriges Mädchen an einer unheilbaren Krebserkrankung leidet, bewegt in der Region viele Menschen. Louisas Schicksal hat eine enorme Spendenbereitschaft ausgelöst. Die Summe wird reichen, um ihr die Behandlung mit einem neuen Medikament lange zu sichern.