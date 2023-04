Wer keinen Angelschein hat, darf in der Region Osnabrück fast nirgendwo angeln. Symbolfoto: imago images/Panthermedia up-down up-down Bußgelder drohen bei Missachtung Angeln in und um Osnabrück: Darum braucht man fast überall einen Angelschein Von Nico Marsänger | 16.04.2023, 14:15 Uhr

Wenn die Tage wieder länger und die Temperaturen angenehmer werden, zieht es Hobby-Angler wieder an die Gewässer. Doch Achtung: Einfach an einem See zu angeln, ist in der Region Osnabrück nicht erlaubt. Wann man hier an Gewässern die Angelrute auswerfen darf.