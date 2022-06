Von den ehemals 66 Schülern hatten die Organisatoren Annelise Grass, geb. Czock, und Rolf Hülsmann immerhin 22 zur Feier des runden Jahrestages zusammenführen können. Die mit Abstand weiteste Anreise hatte dabei Hugo Bez, der extra aus Spanien eingeflogen war. Der regelmäßige Kontakt unter den ehemaligen Mitschülern stellte sich erst nach dem ersten Klassentreffen 1974 ein. „Wir treffen uns nun schon seit Jahren jeden zweiten Montag im Januar und Juni zu einer Art Stammtisch in der Alten Posthalterei. Dann sind wir immer zwischen 12 und 14 Leute“, erzählt Annelise Grass. Zu den größeren Jubiläumsfeiern kommen dann weitere Mitschüler dazu wie zum Beispiel Helmut Höting, der im Laufe des Abends noch einige seiner selbst verfassten Gedichte vortragen wollte.

Um die Aktualität der Kontaktinformationen kümmert sich von jeher Rolf Hülsmann, der auch die Begrüßungsrede hielt. Darin verlas er das Gedicht einer ehemaligen Mitschülerin aus dem Jahre 1952 und erinnerte an den alten Schuldirektor Fehnker, der damals den Schülern zu ihren ersten Lehrstellen verholfen hatte. Für die Organisation der Veranstaltung bedankte sich Hülsmann im Namen aller bei Frau Grass mit einem Blumenstrauß. Anschließend schwelgten die Teilnehmer mit viel Gelächter in gemeinsamen Erinnerungen und tauschten mit großem Interesse Geschichten aus ihrem Leben aus. Laut Annelise Grass sollte dies eigentlich das letzte große Treffen werden. Doch aufgrund der durchweg guten Stimmung am Tisch stellte sie schnell fest: „Wenn die Gesundheit mitspielt, gibt es vielleicht doch noch ein Treffen zum 65. Jubiläum.“ Die Stammtischtermine werden auf jeden Fall fortgeführt, sodass es auch weiterhin Gelegenheiten für ein Wiedersehen geben wird.