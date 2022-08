Die Reformhaus Bacher GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf hat Insolvenzantrag gestellt. FOTO: Jörn Martens up-down up-down Pandemie und Krieg Reformhaus Bacher insolvent: Was wird aus den Filialen in Osnabrück? Von Wilfried Hinrichs | 02.08.2022, 05:45 Uhr

Das Reformhaus Bacher hat Insolvenzantrag gestellt. Das bundesweit tätige Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf hat seine Wurzeln in Osnabrück. Unklar ist, ob Bacher beide Filialen in Osnabrück behalten wird.