Reformhaus Bacher insolvent: Was wird aus den Filialen in Osnabrück? Von Wilfried Hinrichs | 02.08.2022

Das Reformhaus Bacher hat Insolvenzantrag gestellt. Das bundesweit tätige Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf hat seine Wurzeln in Osnabrück. Unklar ist, ob Bacher beide Filialen in Osnabrück behalten wird.