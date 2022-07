Anlass für die Resolution: die Abwahl der Finanzdezernentin Jutta Bott nach zwei Wochen Dienstzeit. Gegen Bott war bei ihrem bisherigen Dienstherrn, der Stadt Kassel, ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Das und der Umgang der Gewählten mit dem Problem hatten das Vertrauen des Rates in die neue Kämmerin erschüttert. Eine Rücknahme der Ernennung vor Amtsantritt lässt das Beamtenrecht aber nicht zu. Sie trat also ihren Dienst in Osnabrück am 1. Oktober an. Dadurch stehen der ehemaligen Finanzdezernentin nun die vollen B-4-Bezüge von etwa 7275 Euro brutto für Oktober und die drei folgenden Monate zu. Fünf Jahre lang werden dann erhöhte Versorgungsbezüge von monatlich rund 5220 Euro (71,75 Prozent) gezahlt. Danach fließen rund 2450 Euro (52 Prozent von A 14, der bisherigen Besoldung Botts) bis zum Eintritt in den Ruhestand, also voraussichtlich am Ende der planmäßigen achtjährigen Amtszeit im Jahr 2020. Danach gibt es 2880 Euro pro Monat. Die Kosten der Versorgung bis 2020 belaufen sich auf mehr als 420000 Euro.

Es sei niemandem zu vermitteln, dass jemand nach 14 Tagen Anwesenheit im Rathaus höhere Versorgungsansprüche habe, als viele Rentner nach 40 Jahren Arbeit, sagte Fritz Brickwedde (CDU). Er schlug vor, sich zum Beispiel an den Regelungen von Baden-Württemberg zu orientieren. Frank Henning (SPD) berichtete, dass nach der Abwahl von Oberstadtdirektor Haverkämper nach einer Trunkenheitsfahrt SPD und Grüne bereits 1997 Reformen im Landtag gefordert hätten – vergeblich. Michael Hagedorn (Grüne) meinte, dass die Versorgung für Wahlbeamte sich an der geleisteten Arbeit orientieren müsse. Wulf-Siegmar Mierke (UWG/Piraten) unterstützte zwar die Resolution, sah darin aber auch den Versuch von Rot-Grün und CDU, von Fehlentscheidungen in der Sache Bott abzulenken. Thomas Thiele (FDP) wertete es ähnlich: Auch strengere Versorgungsregelungen befreiten den Rat nicht von der Aufgabe, Bewerber gründlich zu prüfen.