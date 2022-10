An Feiertagen schmeckt ein frisches Brötchen vom Bäcker noch besser. Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Am Montag, 31. Oktober Das sind die Öffnungszeiten der Bäcker in Osnabrück am Reformationstag 2022 Von Julia Weßling | 21.10.2022, 11:00 Uhr | Update vor 1 Std.

In den Reformationstag, am 31. Oktober, mit einem frischen Brötchen vom Bäcker starten? Welche Filialen in Osnabrück am Feiertag geöffnet haben, erfahren Sie hier.