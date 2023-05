Logo NEO Joanna Schallenberg macht in Osnabrück ihr Referendariat. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Für den perfekten Unterricht Wie „dauerhaft in einer mündlichen Prüfung“: So erlebt die Osnabrückerin Joanna Schallenberg ihr Referendariat Von Catharina Peters | 14.05.2023, 19:30 Uhr

Joanna Schallenberg absolviert aktuell ihr Referendariat an der Erich-Maria-Remarque-Schule in Osnabrück. Ein Vollzeit-Job, der trotz Freude viel Stress mit sich bringt, sagt sie. Mit uns hat sie darüber gesprochen, warum sie sich andauernd so fühlt, als sei sie „in einer mündlichen Prüfung“.