Hermann Stiebritz kommt schnell zum Punkt: „Was uns hier stört, ist die Autobahn “, sagt er. Sein Haus an der Frankfurter Heerstraße stehe „am letzten Stückchen mit Schallschutz.“ Gebaut hat er 1972. „Da war die Autobahn fast noch eine normale Straße“, erinnert er sich. Und trotzdem: „Eigentlich ist es eine traumhafte Lage. Wir sind schnell im Zoo, haben den Reiterstall Potthoff um die Ecke und sind schnell im Grünen.“ „Was uns sehr geholfen hat, ist der Flüsterasphalt auf der A30“, sagt Mechthild Drevenstedt.

Senad Kosuta lobt vor allem die Infrastruktur: „Wir wohnen an der Geschwister-Scholl-Straße, da ist es schon relativ laut und auch staubig von den Autos“, sagt er. „Aber man gewöhnt sich dran.“ Der Familienvater wohnt seit 20 Jahren in Nahne. „Gut finde ich, dass es hier alles gibt: Einkaufsmöglichkeiten, Kindergarten und die Schule.“

Doch die Situation in den schmalen Nahner Straßen bewegt die Anwohner. „In den Paradiesweg müssen Parkplätze hinkommen“, findet Werner Neteler. „Da kommt man am Wochenende nicht durch die Kurven.“

Dasselbe Problem plagt die Anwohner des Höhenweges. „Da oben ist das Parken chaotisch“, sagt Thomas Borgmann. „Wenn da mal ein Krankenwagen hin muss, kommt der nicht durch.“ Er ist vor allem ärgerlich auf die Stadt: „Die begründen das immer mit Verkehrsberuhigung“, sagt er.

„Geärgert habe ich mich darüber, dass die Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung der Straßen hier nur vorgetäuscht war“, sagt Klaus Völler zum Thema Straßenbau. Zurzeit wird die Ansgarstraße komplett erneuert – dann sollen Paradiesweg und Wiesental folgen. „Der Großteil der Bürger hat sich für Spielstraßen ausgesprochen – die Kosten dafür wären identisch mit dem gewesen, was jetzt gebaut wird“, so Völler.

Zurück zu dem, was die Nahner an ihrem Stadtteil so schätzen: Auch das Vereinsleben in Nahne ist sehr rege. „Wir haben zurzeit 30 aktive Sänger“, sagt Siegfried Kubutsch, Vorsitzender des Nahner Männergesangvereins. Seit 50 Jahren lebt Kubutsch am Höhenweg – und zwar gerne. Nur eines sei für seinen Verein nicht optimal: „Wir haben keinen großen Raum, wo wir auftreten können“, bedauert er.

Und dann wäre da noch der Turn- und Sportverein Nahne mit seinem Sportplatz. Der TuS sei „sehr lebendig“ und werde „vor allem von der Jugend gut angenommen“, lobt Klaus Völler. Er ist in Nahne zur Welt gekommen. „Als meine Eltern 1927 hergezogen sind, da gab es noch nicht einmal Straßennamen. Nahne ist ein gewachsener Stadtteil, hier kennen sich die Leute untereinander.“

Die Auffassung teilt Kirsten von der Kammer: „Man kennt einander und hilft sich gegenseitig“, sagt sie. „Außerdem hat Nahne einen schönen Mix zwischen Jung und Alt.“ Sie habe den Eindruck, dass sich der Stadtteil verjünge. „Es ziehen viele junge Familien mit Kindern zu“, beobachtet sie.

„Mir gefällt seit elf Jahren vor allem die gute Wohnqualität“, sagt Kay Bsdyrek. Aber: „Ich finde es schade, dass es hier kaum gastronomische Angebote gibt – ein nettes Bistro oder eine Kneipe wäre schön.“

Eine, die die Nahner gut kennt, ist Rita Gaden. Sie arbeitet seit fünf Jahren in der Filiale der Bäckerei Grave: „Die Nahner sind ein nettes Völkchen“, sagt die Schölerberg-Bewohnerin. „Im Moment stelle ich fest, dass die Baustelle viele Nahner stört.“

