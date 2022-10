Reaktivierung der Backhausschule gefordert Elternrat: Stüve-Schüler haben zu wenig Platz Von Jann Weber | 17.03.2011, 14:50 Uhr

Der Tagungsort wurde nun zu einem der Hauptthemen der jüngsten Sitzung des Stadtelternrates: Martin Igelmann, Leiter der Stüveschule, erläuterte, wie beengt es in seiner Grundschule zugeht – bei steigenden Schülerzahlen. Damit hatte sich ein Arbeitskreis des Stadtelternrats bereits beschäftigt. Das Gremium fordert jetzt die Reaktivierung der Backhausschule an der Hackländerstraße, um die Stüveschule an der Kreuzstraße zu entlasten.