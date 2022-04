Wäre vielleicht mal eine "Maßnahme", das Corona-Schreiben in verständliche und freundliche Sprache zu übersetzen. Das Wort Maßnahme steht allerdings tatsächlich auf der Streichliste bei Seminaren für Beamte, die eine verständlichere Sprache lernen wollen. FOTO: Michael Schwager "Nicht nett, nicht verständlich" Rauer Ton im Corona-Brief des Osnabrücker Gesundheitsamtes Von Michael Schwager | 10.11.2020, 15:47 Uhr

Es wird "angeordnet", "untersagt", "eingeschränkt" und "zwangsweise untergebracht". Über solche Verben würde man sich bei einem Brief von der Bußgeldstelle oder vom Gerichtsvollzieher nicht wundern, als Corona-Gebeutelter in einem Brief vom Gesundheitsdienst des Landkreises Osnabrück durchaus.