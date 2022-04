Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war schnell gelöscht. Symbolfoto: Jörn Martens FOTO: Archiv Rauchschwaden am Pottgaben Wohnungsbrand in Osnabrück schnell gelöscht Von PM. | 25.08.2013, 17:31 Uhr

Ein Wohnungsbrand in der Nacht zu Sonntag in Osnabrück konnte schnell gelöscht werden. Menschen kamen in dem Mehrfamilienhaus nicht zu Schaden.