Die Fahndung nach dem Räuber blieb zunächst ergebnislos. Symbolfoto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down Polizei sucht Zeugen Bewaffneter Raubüberfall auf Outlet-Möbelhaus in Osnabrück Von noz.de | 30.10.2022, 11:56 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am frühen Samstagabend ein Outlet-Möbelgeschäft an der Iburger Straße in Osnabrück überfallen.