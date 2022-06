Auch der Tante-Emma-Laden Tackenberg im ehemaligen Pferdestall des Haseschachtes öffnet am Sonntag.. FOTO: Museum Industriekultur Buntes Programm am Rand von Osnabrück Züge, Oldtimer, Raritäten: Am Pfingstsonntag lockt der Piesberg Von Frank Wiebrock | 03.06.2022, 12:05 Uhr

An Pfingsten noch nichts vor? Am Sonntag, 5. Juni, bieten die Vereine und Institutionen am Piesberg ihren Besuchern zwischen 10 und 18 Uhr wieder ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm.