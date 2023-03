Auf der Mindener Straße ist auf einem Abschnitt eine Autospur in einen Radweg verwandelt worden. Ein Sinnbild für die künftige Verkehrspolitik in Osnabrück? Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down „Haben Umsetzungsproblem“ Rat Osnabrück legt Bekenntnis ab: Fahrräder haben Vorrang vor Autos Von Wilfried Hinrichs | 09.03.2023, 14:03 Uhr | Update vor 41 Min.

Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass sich die Prioritäten in der Verkehrspolitik in Osnabrück verschoben haben, so wurde er jetzt im Rat erbracht: Die Zeit der autofreundlichen Stadt ist endgültig vorbei, sagt eine große Mehrheit, Radler und Fußgänger haben Vorrang. Und was folgt daraus?