Drei Vereine, die seit Jahren anerkannt gute Jugendarbeit leisten, mit Qualifikation und Idealismus. An der Kokschen Straße und am Hauswörmannsweg, auf dem Rehlberg sowie auf der Illoshöhe, die auch Talente aus anderen Klubs anziehen bei längst harmonischem Geben und Nehmen.

Bei „Raspo“ geprägt von Friedhelm Schrebb als „Mister Jugendfußball“, bei den A-Junioren praktiziert von Frank Ulbricht, der sich nach einem gelungenen Einstand nun auf seine zweite Trainersaison freut. Und dabei auf die eingespielte Abwehrkette setzt, vor der sich zwölf „junge Wilde“ erst einmal finden müssen zu einem Team, das spielerisch seine körperlichen Defizite gegenüber der robusteren Konkurrenz kompensieren will. Immerhin gaben zehn Talente altersbedingt das A-Junioren-Trikot ab, davon sechs aber nur, um ins Trikot der Raspo-Herren umzusteigen, was für den Sinn der Jugendarbeit steht.

Komplett neu aufgestellt gehen die B-Junioren von Viktoria GMHütte ins Rennen bei rekordverdächtiger Fluktuation, denn 19 gingen, 21 kamen, was nach „Neubau „aussieht, den Felix Englmann sich in seinem zweiten Jahr als Viktoria-Coach vor die Brust genommen hat. Wie? „Taktisch diszipliniert und konzentriert und spielfreudig“ soll seine Formation in die Saison starten. Gute Technik und hohe Dynamik imponieren dem Coach bei seinem älteren B-Junioren-Jahrgang, der weiß, dass in dieser Liga jeder Fehler direkt bestraft wird. Individuelle Stärken, so betont Englmann, reichen hier nicht aus bei seinem Credo: als Mannschaft Tore erzielen und als Mannschaft Tore verhindern.

Auf Erfahrung und Gelassenheit setzt der VfL, was den Trainer der zweiten B-Junioren-Mannschaft betrifft. Thomas Kleine weiß, wie dieses Alter tickt, tauschte 20 bisherige Spieler, von denen zehn in die eigene U 17 aufrückten, gegen 20 aus, 15 aus der eigenen U 15, um sie auf die B-Junioren-Bundesliga vorzubereiten – also besonders in Taktik und Technik zu schulen gegen robuste Konkurrenz aus älteren Jahrgängen bei reizvollen Gegnern.