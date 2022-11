Die Polizei hat in der Region Osnabrück schwerpunktmäßige Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Symbolfoto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down Geschwindigkeitskontrolle auf B68 100 km/h zu schnell – Raser zwischen Osnabrück und Wallenhorst erwischt Von Raphael Steffen | 18.11.2022, 19:40 Uhr | Update vor 27 Min.

Die Polizei hat am Mittwoch umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen in Stadt und Landkreis Osnabrück durchgeführt – und konnte so manchen Raser zur Rede stellen.