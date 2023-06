Einen idyllischen Anblick bietet der Biergarten des Gasthauses Huxmühle im Grenzgebiet von Schölerberg, Voxtrup und Nahne. Foto: Christoph Beyer up-down up-down In 60 Minuten mit dem Rad da Das sind die zehn schönsten Biergärten in und um Osnabrück Von Christoph Beyer | 18.06.2023, 14:12 Uhr

Was kann es schöneres geben, als nach sommerlicher Radtour in einem Biergarten zu entspannen? Wir haben zehn Biergärten in und um Osnabrück ausgewählt, die sich dafür besonders gut eignen und geschaut, was diese bieten. Alle sind innerhalb einer Stunde mit dem Fahrrad zu erreichen.