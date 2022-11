Feurig werden die Shows der Rammstein Tribute-Band Stahlzeit am 16. und 17. Februar in Osnabrück. Foto: Jana Breternitz up-down up-down Stahlzeit im Rosenhof Rammstein-Tribute-Show am 16. und 17. Februar 2023 in Osnabrück Von Thomas Wübker | 09.11.2022, 06:05 Uhr

Die Band Stahlzeit beansprucht für sich, die spektakulärste Rammstein-Tribute-Show auf die Bühne zu bringen. Am 16. und 17. Februar 2023 tritt sie im Rosenhof in Osnabrück den Beweis an.