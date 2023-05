Logo NEO Für die queere Community hat der Osnabrücker Raiffeisenplatz eine besondere Bedeutung. Lars Linnhoff erklärt an Ort und Stelle die Hintergründe. Foto: Sanata Doumbia-Milkereit up-down up-down Rundgang zu queeren Orten in Osnabrück Warum der Raiffeisenplatz für die queere Community in Osnabrück so wichtig ist Von Sanata Doumbia-Milkereit | 04.05.2023, 10:30 Uhr

Mit „The Queer History of Osnabrück“, dem ersten queer-geschichtlichen Stadtplan Osnabrücks, stellt Lars Linnhoff 30 ausgewählte Orte mit Bedeutung für die Friedensstadt und ihre queere Community vor. Am Samstag bietet der Illustrator im „Gay in May“-Programm eine Führung auf den Spuren des Stadtplans an. Eine Station ist für ihn besonders wichtig.