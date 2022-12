Ist es draußen kalt, steigt vielerorts aus Kanaldeckeln Dampf auf. Symbolfoto: Unsplash/Ken Oran up-down up-down Stadtwerke klären auf Rätselhaftes Osnabrück: Warum dampft es im Winter aus den Gullis? Von Sebastian Stricker | 17.12.2022, 16:00 Uhr

In New York liegt es am uralten Heizungssystem, dass es bei Kälte aus Kanaldeckeln dampft. In Wiesbaden etwa sind heiße Thermalquellen der Grund. Und in Osnabrück? Weder noch.