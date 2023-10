Deutlich mehr Dauerparker Radstation Osnabrück sucht Lösung für verspätete Abholer in den Nachtstunden Von Rainer Lahmann-Lammert | 07.10.2023, 06:10 Uhr Es läuft gut in der neuen Radstation am Hauptbahnhof. Demnächst soll auch ein kostenpflichtiger Service für Nachtkunden angeboten werden. Foto: André Havergo up-down up-down

Seit die neue Radstation am Hauptbahnhof in Betrieb ist, kommen deutlich mehr Dauerparker. Um die nächtlichen Öffnungszeiten wird aber weiterhin gerungen. Jetzt bietet die Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft (OPG) eine Lösung an.