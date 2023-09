Zum ersten Mal ist am Tag der deutschen Einheit im Jubiläumsjahr des Westfälischen Friedens Osnabrück Startpunkt des „Münsterland Giros“, der seit 2006 ausgetragen wird. Ziel ist wie immer Münster. Das Radrennen wird üblicherweise in und um die westfälische Stadt ausgefahren.

Friedensstädte durch Sport verknüpft

Das Jubiläumsjahr war nun Anlass, beide Friedensstädte mit einem sportlichen Event zu verknüpfen, wie Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pötter und ihr Amtskollege Markus Lewe bei der Vorstellung des Giros im Rathaus in Osnabrück am Mittwoch sagen.

„Wer Osnabrück kennt, denkt zuerst an den VfL“, so Katharina Pötter bei der Pressekonferenz im Ratssitzungssaal und der neben ihr sitzende Markus Lewe lacht laut auf. Er hat wohl die unrühmliche Niederlage der Lila-Weißen vom Wochenende im Kopf. „Auch wenn die Ergebnisse nicht stimmen, bleibt unsere Begeisterung bestehen“, kontert die Osnabrückerin. Nun soll es gelingen, die Begeisterung auch auf den Radsport zu lenken, sagt sie weiter. Dass 90 Schüler des Ratsgymnasiums sich spontan freiwillig als Streckenhelfer zur Verfügung gestellt haben, wertet sie als Zeichen der Begeisterung.

Verkehrswende durch mehr Radwege

Katharina Pötter nimmt die Vorstellung des Radrennens auch zum Anlass, auf die Verkehrswende in Osnabrück einzugehen. „Ich bin davon überzeugt, dass wir dies nur über mehr Radwege schaffen.“ Sie schaue ein wenig neidisch nach Münster, wo in der Beziehung schon einiges erreicht wurde.

Unter dem Osnabrücker Rad sitzend wurden die Einzelheiten des Radrennens „Münsterland Giro“ im Ratssitzungssaal im Rathaus in Osnabrück vorgestellt. In der Mitte haben der Münsteraner Oberbürgermeister Markus Lewe (links), seine Amtskollegin Katharina Pötter aus Osnabrück und Kreisdirektor des Kreises Steinfurt, Peter Freitag, Platz genommen. Foto: Thomas Wübker Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Markus Lewe nimmt den Ball seiner Amtskollegin auf und blickt ebenfalls über den Rand des Radrennens. In Osnabrück starte die emotionale Seite des Friedensjahrs, sagt er. „Sport und Kultur verbindet.“ Als die Planungen für das Jubiläum des Westfälischen Friedens begannen, sei der russische Angriffskrieg auf die Ukraine noch nicht erahnbar gewesen, so Lewe. „Wir sehen das Jubiläum als Anlass, um mit der Bevölkerung über den Weltfrieden, aber auch über aktuelle Themen wie das Klima oder den Kampf um Wasser zu sprechen.“ Lewe und der Kreisdirektor des Kreises Steinfurt, Peter Freitag, nutzen zudem die Gelegenheit, das Münsterland und das Osnabrücker Land als beliebtestes Ziel für Fahrrad-Touristen kurz vorzustellen.

Hochklassiges Starterfeld mit Weltmeistern und Etappen-Siegern

Den Kampf um den Siegerpokal des „Münsterland Giros“ nehmen die Profis am 3. Oktober ab 12.50 Uhr auf. Schon ab 10.30 Uhr wird es ein Rahmenprogramm auf dem Osnabrücker Marktplatz vor dem Rathaus geben. Dann werden unter anderem die Teams und das Kunstwerk „Forx.Pitchforks for peace“ von Volker-Johannes Trieb vorgestellt. Er will 1648 Forken am Rathaus befestigen.

Der „Münsterland Giro“ verbindet Münster und Osnabrück auch auf emotionale Weise, waren Politiker, Organisatoren und Sponsoren bei der Vorstellung im Rathaus in Osnabrück überzeugt. Foto: Thomas Wübker Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bei den Profi-Fahrern gehen Vorjahressieger Olav Kooij, der Straßenrennen-Weltmeister Mads Pedersen und der zweimalige deutsche Deutscher Radsportler des Jahres John Degenkolb an den Start. Sie wollen in die Fußstapfen des vierfachen Radsportweltmeisters Mark Cavendish treten, der den „Münsterland Giro“ 2021 gewann.

Fernsehübertragung auf mehreren Sendern

Das Radrennen wird am 3. Oktober auf sportschau.de und WDR Münster sowie mehreren internationalen Sendern übertragen. Die fast 200 Kilometer lange Strecke führt unter anderem von Osnabrück über Bad Iburg, Glandorf, Hagen, Lienen, Tecklenburg und Ladbergen nach Münster. An den einzelnen Stationen sind Rahmenprogramme geplant. Die 60, 95 und 125 Kilometer langen Strecken für die Hobbyfahrer starten in Münster. Anmeldungen dafür können auf der Internetseite www.muensterland-giro.de vorgenommen werden. Dort gibt es auch alle weiteren Infos.