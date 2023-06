Die geplanten zwei Baugebiete (B 616 und B 617) au dem Finkenhügel. Im Bild rechts ist die Fläche schraffiert dargestellt, die zum Grünen Finger Westerberg gehört und trotzdem bebaut werden soll. Foto: Geodaten Osnabrück/Tobias Saalschmidt up-down up-down Liberale Umweltschützer in Osnabrück Rollentausch im Streit um Grünen Finger: Grüne für Eingriff, FDP strikt dagegen Von Wilfried Hinrichs | 01.06.2023, 08:45 Uhr

Wenn Naturschutz, dann auch konsequent: Die FDP nimmt im Ringen um ein exklusives Baugebiet am Finkenhügel in Osnabrück die Rolle der Umweltschützer ein. Die große Mehrheit – darunter auch Bündnis 90/Die Grünen – stimmen dagegen dem Eingriff in den Grünen Finger zu.