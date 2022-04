An der Straße An der Petersburg hat ein Autofahrer Unfallflucht begangen. (Symbolbild) FOTO: Jörn Martens An der Straße An der Petersburg Fahrradfahrerin in Osnabrück angefahren: Autofahrer begeht Unfallflucht Von Elena Werner | 20.04.2022, 16:23 Uhr

Am Karfreitag ist eine 25-Jährige Radfahrerin auf der Straße An der Petersburg in Osnabrück von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer beging Unfallflucht.