Auf der Iburger Straße Unfall in Osnabrück: Überholvorgang zwischen Radfahrern geht schief Von Anke Schneider | 15.11.2022, 11:40 Uhr

Auf der Iburger Straße in Osnabrück ist es in Höhe der Hausnummer 155 am Dienstagmorgen zu einen Unfall mit einem Radfahrer und einer Radfahrerin gekommen. Die Frau wurde leicht verletzt in Krankenhaus gebracht.