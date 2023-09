Wie die Polizei in Osnabrück mitteilt, war die 25-jährige Radfahrerin auf der Parkstraße in Osnabrück-Wüste stadteinwärts unterwegs. Gegen 15.30 Uhr wurde sie in Höhe der Koksche Straße von einem 64-jährigen Mann aus Bad Iburg in seinem Nissan Micra überholt.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge berührte das Auto die Frau mit dem Außenspiegel. „Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 1,50 Meter, den Autofahrer beim Überholen einhalten sollen, ist hier offensichtlich nicht eingehalten worden“, sagte ein Polizeisprecher.

Die Frau stürzte daraufhin. Sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.