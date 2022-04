Die Polizei sucht Zeugen. FOTO: dpa/Friso Gentsch Auseinandersetzung mit Autofahrerin Radfahrer tritt in Osnabrück im Streit eine Delle in ein Auto Von Sandra Dorn | 13.04.2022, 11:00 Uhr | 1 Leserkommentar

Die Polizei in Osnabrück ermittelt wegen Beleidigung und Sachbeschädigung gegen einen bislang unbekannten Radfahrer. Er soll am Donnerstag, 7. April, in der Sedanstraße in Osnabrück eine Autofahrerin beleidigt und ihr Auto beschädigt haben.