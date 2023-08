Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr am Kreisel in der Nähe von Ikea in Osnabrück, teilt die Polizei mit. Ein 73-jähriger Mann aus Ibbenbüren fuhr in den Kreisel und wollte auf die Averdiekstraße einbiegen. Dabei übersah der Fahrer eines Opel-Transporters den Radfahrer, der von ihm ausgesehen von rechts kam.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Der 36-Jährige aus Hasbergen hatte vor dem Auto entlang fahren wollen. Der Transporter erwischte den Mann, dieser stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.