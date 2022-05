Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr und Notfallseelsorger waren am Freitagabend an der Unfallstelle. (Symbolbild) FOTO: dpa/Boris Roessler Sattelzug beschlagnahmt Wieder ein Abbiegeunfall: Radfahrer in Osnabrück lebensgefährlich verletzt und | 06.05.2022, 20:06 Uhr | Update vor 12 Min. Von Stefanie Adomeit Jule Rumpker | 06.05.2022, 20:06 Uhr | Update vor 12 Min.

Am Freitagabend kam es auf der Weberstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Wie die Polizei am Samstag auf NOZ-Anfrage erklärte, liegt der 33-Jährige weiterhin mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Klinik.