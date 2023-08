Die 84-jährige Osnabrückerin verließ am Montag gegen 16 Uhr den Edeka-Markt, überquerte den Gehweg und betrat den Bussteig, der unmittelbar an den Gehweg angrenzt, teilt die Polizei mit. Dort sei sie von einem Fahrradfahrer erfasst worden, der vom Neumarkt her zuerst den Gehweg und dann den Bussteig befuhr.

Dieses Fahrrad benutzte der gesuchte Mann, der in Osnabrück eine Seniorin angefahren hat. Foto: Polizei Osnabrück

Die Fußgängerin stürzte zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Derzeit schwebt sie in Lebensgefahr. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt um die Seniorin. Der Unfallverursacher verblieb noch kurz an der Unfallstelle, schloss sein Fahrrad ab und floh schließlich vom Unfallort.

So sieht der Mann aus

Der flüchtige Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben: Er ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat eine dunkle Hautfarbe und schwarze, gekräuselte, kurze Haare. Er trägt einen Bart, der etwas länger ist als ein Drei-Tage-Bart. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine weiße Jacke und einen blauen Rucksack.

Zum Unfallzeitpunkt war die Johannisstraße stark befahren. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu dem Radfahrer machen können, melden sich bitte beim Verkehrsunfalldienst der Polizei unter Telefon 0541/327-2515.