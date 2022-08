In Osnabrück ist es am Freitag zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Lastwagen gekommen. FOTO: dpa/Lino Mirgeler (Symbolfoto) up-down up-down Rettungsmaßnahmen dauern an Radfahrer wird bei Unfall mit Lastwagen in Osnabrück verletzt Von Catharina Peters | 19.08.2022, 15:27 Uhr | Update vor 1 Std.

In Osnabrück hat es am Freitagnachmittag am Erich-Maria-Remarque-Ring einen Unfall zwischen Lastwagen und Radfahrer gegeben. Die Rettungsmaßnahmen laufen.