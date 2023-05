Der Unfall auf der Knollstraße hat sich am Freitagmittag ereignet. Symbolfoto: imago images/Fotostand/K. Schmitt up-down up-down Beim Überholen berührt? Radfahrer bei Unfall auf Knollstraße in Osnabrück verletzt Von Julia Gödde-Polley | 12.05.2023, 16:09 Uhr

Auf der Knollstraße in Osnabrück hat sich am Freitagmittag ein Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei geschah der Zusammenstoß beim Überholen. Es ist nicht das erste Mal, dass es dort so einen Vorfall gab.