85 cm Abstand – das ist schon sehr aufdringlich. Aber manchmal kommt es noch schlimmer. Foto: Rainer Lahmann-Lammert up-down up-down Sensor misst zentimetergenau So eng werden Radler auf Osnabrücks Straßen überholt Von Rainer Lahmann-Lammert | 05.11.2022, 05:35 Uhr | Update vor 1 Std.

Wer einen Radler überholt, muss 1,5 Meter Abstand halten. Mindestens! Manche Autofahrer in Osnabrück sehen das nicht so eng. Wie eng es dann werden kann, hat unser Reporter am eigenen Leibe erfahren. Mit einem Ultraschall-Sensor. Zentimetergenau.