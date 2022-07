Vor dem Rathaus in Osnabrück: Ein roter Teppich wurde symbolisch für die neuen, besseren Radwege ausgerollt. Dahinter nahm Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU, 6. von links) die Unterschriften der Mitglieder des Radentscheids entgegen. FOTO: Alexander Hans up-down up-down Ein starkes Signal Radentscheid in Osnabrück: 10.000 Unterschriften für sichereres Fahrradfahren Von Alexander Hans | 01.07.2022, 16:45 Uhr

Die Forderungen der Mitglieder des Radentscheids nach sicheren Radwegen und Kreuzungen, dem Ausbau des Fahrradnetzwerks sowie mehr und besseren Optionen für Fahrradfahrer in Osnabrück haben etwa 10.000 Menschen unterschrieben. Die Listen wurden am Freitag vor dem Rathaus an Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) überreicht. Wie geht es nun weiter?