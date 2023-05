Logo NEO Quereinstieg ins Lehramt: Christina Peest macht ihr Referendariat an der Erich-Maria-Remarque-Schule in Osnabrück. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Quereinstieg mit Mitte 30 Osnabrückerin Christina Peest wagt den Schritt und wird doch noch Lehrerin Von Catharina Peters | 21.05.2023, 18:45 Uhr

Der klassische Weg in den Lehrerberuf führt meistens über die Uni ins Referendariat. Es gibt aber auch die Möglichkeit, quer in den Beruf einzusteigen. Wir haben mit der Osnabrückerin Christina Peest gesprochen, warum sie nach einem gut bezahlten Job in der Wirtschaft nun für wenig Geld als Referendarin an einer Schule arbeitet.