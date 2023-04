In einer Wohnung in der Dielinger Straße ging ein Rauchmelder los. Foto: Jean-Charles Fays up-down up-down Einsatz in der Dielinger Straße Qualmende Zigarette ruft Osnabrücker Feuerwehr auf den Plan Von Anke Schneider | 26.04.2023, 09:59 Uhr

In der Dielinger Straße 33 in Osnabrück hat in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Rauchmelder ausgelöst. Der Grund war die Unachtsamkeit eines Bewohners.