Blick auf den Hafen von Qingdao am Gelben Meer. FOTO: Konrad-Adenauer-Stiftung/Johann Fuhrmann up-down up-down Osnabrücker berichtet aus Qingdao Chinas deutsches Kolonialerbe am Gelben Meer Von Johann Fuhrmann | 20.07.2022, 12:24 Uhr

Der Osnabrücker Johann Fuhrmann leitet seit Juli 2021 das Auslandsbüro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in China. Wegen der strikten Corona-Maßnahmen in Peking arbeitet es derzeit von Qingdao aus. In einem Gastbeitrag schildert er, wie das deutsche Erbe in der ehemaligen Kolonie bis heute gegenwärtig ist.